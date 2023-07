“5 miljoen voor Kasper Dolberg is niet risicoloos, maar de huurlingen-politiek van Anderlecht stootte echt op zijn limieten”

Voor het eerst sinds 2019 legt Anderlecht nog eens een dure targetspits vast voor de lange termijn. Kasper Dolberg (25) komt over van Nice voor zo’n 5 miljoen euro plus bonus. Het is van Kemar Roofe geleden dat RSCA zo’n bedrag uitgaf aan een diepe spits. De politiek van offensieve huurlingen botste vorig seizoen op zijn limieten en de nood aan een eigen spits groeide. Maar de Dolberg-investering moet wel meteen renderen.