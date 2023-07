REACTIES. Mathieu van der Poel zag bordjes niet: “Maar Jasper kan zijn plan trekken”, Pogacar vol lof: “Hij lijkt onklopbaar”

Het was wat improviseren tijdens de lead-out voor Jasper Philipsen, maar ook dat kunnen ze bij Alpecin-Deceuninck. Sören Kragh Andersen deed een extra kopbeurt toen hij zag dat Rickaert te vroeg op kop zat en Mathieu van der Poel ging iets vroeger van kop af dan het plan was.

“We deden het perfect, maar ik kwam misschien van iets te ver op kop”, zei Mathieu van der Poel aan Sporza.

“Maar we hadden vooraf gezegd dat we gewoon ons ding zouden doen. Het enige lastige was dat ik de bordjes niet echt zag. Ik had dus niet iets om me op te focussen. Toen ik best al lang aan het sprinten was, zag ik dat het nog 350 meter was. Dat was iets te lang, maar je moet je sprinter in de laatste vijf kilometer gewoon rustig kunnen houden. Het was nog wat te ver voor hem toen ik afzette, maar hij zat er wel en kon het wiel van iemand anders pakken. We weten dat hij zijn plan kan trekken. De hele ploeg heeft ervoor gezorgd dat hij in de laatste vijf kilometer zo min mogelijk krachten heeft moeten verspillen. We hebben hem perfect afgezet en hij heeft het perfect afgemaakt.”

Pogacar: “Ik zei vooraf dat Jasper er vier zou winnen”

“Ik zei voor de start van de Tour dat hij er vier zou winnen, hij moet er nog eentje winnen dus”, zei Tadej Pogacar over zijn ex-ploegmakker en vriend Jasper Philipsen. “Maar hij is goed op weg, hopelijk worden het er zelfs vijf. Hij vliegt echt. Ik ben superblij voor hem. Hij is al het hele seizoen supergoed. Iedereen weet dat hij een van de snelste renners is en hij heeft hier een supersterke ploeg. Hij lijkt wel onklopbaar op dit moment.”

Teleurgestelde Mark Cavendish: “We blijven het proberen”

Mark Cavendish reageerde bij Eurosport op zijn tweede plek in de sprint: “Bij het begin van de sprint zat ik in een goede positie, dat was oké. Cees Bol hield mij in de laatste rechte lijn van die finish rechtdoor goed vooraan, waarna ik mijn sprint vroeg inzette. Dat deed ik ook zo in 2010 toen ik hier won.”

“Op het moment dat ik aanzet, schiet mijn versnelling van de 11 naar de 12 en weer terug, waardoor ik moest gaan zitten. Dat is iets waar je niets aan kan doen”, ging hij verder.

Toch kon hij zijn teleurstelling niet verbergen: “Ik ben heel teleurgesteld, maar we blijven het proberen. Ik heb opnieuw gezien dat de jongens geweldig werk leveren.”

Die teleurstelling bleek ook toen hij in zijn gekende stijl geprikkeld reageerde op een vraag van interviewer Matt Stephens: “Het verschil tussen 2010 en nu is dat diegenen die nu in het peloton zitten nu bejaard zijn.”

Waarna een verontschuldiging volgde: “’Sorry dat ik nu niet goed kan reageren, daarvoor ben ik te teleurgesteld.”

© EPA-EFE

Ewan zag sprint de mist in gaan en focust op morgen

Caleb Ewan was nergens te bespeuren in de sprint en bolde als 45ste over de streep. De snelle man van Lotto Dstny legt uit hoe dat komt.

“De jongens zetten mij perfect af aan het cruciale punt op de brug. Jammer genoeg werd ik later ergens geblokkeerd waardoor ik moest inhouden en mijn momentum verloor. Daar ging mijn sprint. Zo gaat het in deze etappes: soms heb je geluk en raak je door een gat, soms word je geblokkeerd. Onze blik gaat al naar morgen, op papier een rit die mij moet liggen”, aldus Ewan.