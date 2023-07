Onderzoek in Frankrijk geopend na doodsbedreigingen tegen agent die Nahel doodschoot

In Frankrijk is een onderzoek geopend nadat de politieman die wordt verdacht van doodslag na het doodschieten van de 17-jarige Nahel, doodsbedreigingen heeft gekregen. Dat meldt het parket van Parijs vrijdag.

Deze bedreigingen, die via Twitter werden verspreid, waren ook gericht tegen de advocaat van de politieagent, Laurent-Franck Liénard. Die laatste laat weten dat hij in eigen naam en namens zijn cliënt een klacht heeft ingediend.

De politieagent zit momenteel in voorlopige hechtenis. Hij is in verdenking gesteld voor vrijwillige doodslag.

Nahel kwam vorige week om het leven nadat hij staande was gehouden door de politie. Hij reed zonder rijbewijs rond en maakte verkeersovertredingen. De dood van de tiener leidde tot grote verontwaardiging en hevige rellen in Frankrijk. Het onderzoek naar het incident is nog in volle gang.