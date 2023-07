Wereldrecord zonnecrème smeren voor een deeltje gevestigd in Bokrijk

“In Bokrijk hebben we nu 92 kinderen tussen drie en twaalf jaar op kamp”, zegt Anke Segers van Heyo. “Twee keer per dag worden ze ingesmeerd. Op die manier proberen we hen vooral bij te brengen dat preventief handelen tegen zonnebrand erg nuttig is. Zo kunnen ze huidkanker op latere leeftijd voorkomen. We smeren hen in met factor 50, zo hoog mogelijk dus. Als het warmer is, doen we dat nog vaker per dag. We proberen ook waterspelletjes te spelen en in schaduwrijke plekken bezig te zijn. Maar zelfs dan blijft insmeren echt raadzaam.”

