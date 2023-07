Albert Heijn stopt verkoop messen in reactie op “toenemende agressie in maatschappij”

Albert Heijn gaat geen keukenmessen meer verkopen in winkels in Nederland en België. De supermarktketen verwijst naar de toenemende agressie in de maatschappij.

Het verbod gaat in vanaf eind volgende week, en geldt voor de winkels in Nederland en België. De keten verwijst naar de toenemende agressie in de samenleving. “Om op geen enkele wijze bij te dragen aan deze ontwikkeling, nemen we maatregelen. We hebben besloten te stoppen met de verkoop van messen in onze winkels”, aldus een woordvoerster. In Nederland is recentelijk een medewerkster van Albert Heijn in de winkel doodgestoken.

Het verbod geldt ook voor de Belgische winkels, maar het aanbod in België van keukenmessen was al erg beperkt. Er komen ook geen spaaracties meer voor keukenmessen, aldus nog een woordvoerster.