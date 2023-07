Het verhaal van Limburg: zes kantelpunten uit de unieke geschiedenis van onze provincie

Tom Waes vertelde het verhaal van Vlaanderen, HBVL duikt in het verhaal van Limburg. Van de mysterieuze oudste bewoners van onze contreien tot een laatste stuiptrekking van WOII: in zes afleveringen blikken we terug op het unieke verleden van onze provincie.

Mysterie van een verdwenen mensensoort

© Sven Dillen

Ook voordat de moderne mens hier aankwam, was deze regio al honderdduizenden jaren bewoond. Wie waren de neanderthalers, waarom zijn ze verdwenen en wat vinden we nog terug van hen? En waarom is een mammoetbeen dat in Schulen gevonden werd zo’n bijzondere ontdekking?

Romeins Tongeren in scherven

© Sven Dillen

Steek in Tongeren een schop in de grond en je stuit op Romeinse overblijfselen. In het Gallo-Romeins Museum worstelt archeoloog Alain Vanderhoeven zich door duizend dozen met Romeinse scherven om zo meer te weten te komen over het fascinerende leven van 2000 jaar geleden.

Het graf van de graaf

© Tom Palmaers

Vanaf de elfde eeuw zijn de graven van Loon aan zet in het gebied dat grotendeels overeenkomt met het huidige Limburg. Wat leren de stoffelijke resten van graaf Lodewijk I, begraven in Borgloon, ons? En waarom sterven in 1208 twee graven amper enkele uren na elkaar, vermoedelijk door gif?

De waanzin van de bokkenrijders

© Tom Palmaers

Geen enkele bladzijde in de Limburgse geschiedenis is zo vaak geschreven als die van de bokkenrijders. De mythe spreekt tot de verbeelding maar de realiteit is gitzwart en met bloed doordrenkt. Een verhaal over de duivel, foltering en... de truc met de kruiwagen.

Romance tussen beide Limburgen

© Tom Palmaers

Tussen 1794 en 1839 krijgen de grenzen van Limburg hun definitieve vorm. Eerst samen met de buren aan de andere kant van de Maas, maar dat huwelijk mondt uit in een vechtscheiding. Ontdek de rol van Napoleon, waarom deze provincie Limburg heet en hoe Maastricht ook onze hoofdstad had kunnen zijn.

De laatste stuiptrekking van de Luftwaffe

© Sven Dillen

Op een koude 1 januari 1945 overspeelt Hitler zijn hand. Bij een grootscheepse luchtaanval, operatie Bodenplatte gedoopt, worden Duitse vliegtuigen bij bosjes neergehaald. Eén verdwaalde kogel dringt binnen in een woning in As, met tragische gevolgen.