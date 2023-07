De Croo reageert na doodsbedreigingen van ex-militair uit Leopoldsburg: “Geen reden om mij te verstoppen”

De politie is op zoek naar een jonge ex-militair die vrijdagvoormiddag op sociale media dreigde om premier Alexander De Croo te doden. Het is onduidelijk waar de man zich verschuilt en of hij gevaarlijk is. “De analyse zegt dat er geen reden is voor mij om me te gaan verstoppen”, reageert De Croo bij VRT nws.

Het parket van Limburg kreeg vrijdagvoormiddag weet van filmpjes die de ex-militair postte op Facebook. In een van de video’s is duidelijk te zien hoe hij met een wapen (nep of echt is onduidelijk) schiet op een foto van de premier die tegen een boom hangt. Alexander De Croo, die momenteel in Pepinster is, zegt zich echter geen zorgen te maken. “Ik luister naar onze veiligheidsdiensten en hun analyse is dat er geen reden is voor mij om me te gaan verstoppen”, vertelt hij vrijdagnamiddag aan VRT nws. “Als zij zeggen dat er geen reden is om me zorgen te maken, dan maak ik mij ook geen zorgen”, klinkt het nog.