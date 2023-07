Jasper Philipsen houdt Mark Cavendish met derde ritzege van zegerecord, maar: “Ik zou hem ook graag zien winnen”

Jasper Philipsen wint zijn derde rit in deze Tour de France. In een sprint - die hij uiteindelijk oppermachtig wint - remonteert hij Mark Cavendish die op zoek is naar het zegerecord van Eddy Merckx. “Hij was weer supersterk.”

“We kunnen weeral trots zijn op een geweldige teamprestatie”, zegt Philipsen. “Zonder de ploegmaats was dit niet mogelijk. Leuk hoe we samenwerken en elkaar vinden. Ik zat altijd goed in het wiel en kon mijn krachten perfect sparen voor de sprint. Wie mij een week geleden vertelde dat ik de eerste drie sprintritten zou winnen, had ik gek verklaard. Ik ben echt superblij en trots.”

Mark Cavendish was de laatste die Philipsen moest passeren op weg naar de zege. De Engelsman was op die manier erg dicht bij zijn 35ste ritzege ooit in de Tour en dus brak hij bijna het zegerecord van Eddy Merckx. “Cav was weer supersterk”, stelde Philipsen vast. “Ik zou hem ook graag zien winnen. Ik denk dat iedereen het hem gunt. Hij zal zeker blijven proberen. Maar ik hoop er toch ook nog eentje bij te doen. Ik ga hem zeker niks cadeau doen. Ik kijk al uit naar de sprint in Parijs, daar maak ik naast de groene trui een doel van”, eindigt de drievoudig etappewinnaar.

Jonas Rickaert: “We gaan vanavond eentje drinken”

Ook Rickaert looft het teamwerk van Alpecin-Deceuninck: “We hebben Jasper perfect gebracht. Op drie cruciale punten zaten we vooraan. Gelukkig kwam Sören Kragh Andersen nog eens vooraan om een beurt te doen. Als je de rechte lijn kunt opdraaien als één en twee, dan zit je goed. Ze kunnen nog altijd van achteruit komen, maar ik hoorde dat het op één been was dat hij won. Drie op drie.”

Bij Alpecin maakten ze gretig gebruik van de omstandigheden: “We wisten dat Jumbo-Visma tot op drie kilometer zou rijden. Op vijf kilometer zaten we eigenlijk iets te ver, maar dan vond ik rechts ruimte en ben ik helemaal naar voor gereden tot in het wiel van Jumbo en dan zaten we safe. Ik zei nog tegen Vingegaard dat we hem gingen beschermen en gewoon in het wiel zouden blijven zitten. We moeten er natuurlijk van profiteren.”

“Even dacht ik dat ik te vroeg op kop zat, want de brug die we over moesten, was redelijk lastig met die wind”, doet de lead-out het relaas van de sprint. “Als je drie massaspurts wint, dan is het mooi. We gaan vanavond eentje drinken”, besluit een opgetogen Rickaert.