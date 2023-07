Amerikaanse kustwacht schakelt over op drones om haaien te spotten na vijf recente aanvallen

Deze week werden al vijf mensen aangevallen door haaien bij enkele populaire stranden in de Amerikaanse staat New York. De kustwacht zet nu voor de kust van Long Island drones in om te patrouilleren boven het water.

In Robert Moses State Park werden mensen uit het water gehaald nadat een haai van drie meter lang werd gespot in de Atlantische Oceaan. Ook op 4 juli, de dag dat Amerikanen de nationale feestdag vieren, mochten strandgangers niet in het water nadat een drone tientallen haaien had opgemerkt.

“We zijn dezer dagen waakzamer dan ooit”, zegt parkdirecteur George Gorman. “Drones vliegen boven de oceaan, terwijl strandwachten op waterscooters patrouilleren.” Tot enkele jaren geleden werden er amper mensen aangevallen door haaien in het ondiepe water voor de kust van Long Island. “In 2022 gebeurde dit acht keer en nu zitten we al aan vijf aanvallen, terwijl het toeristisch seizoen nog maar net begonnen is”, weet Gorman.

Strandgangers zijn op hun hoede na recente aanvallen door haaien in het Robert Moses State Park in New York. — © James Carbone / Newsday / AP

De verwondingen van de slachtoffers vallen al bij al nog mee, maar de autoriteiten maken zich ernstig zorgen over de stijging van het aantal waarnemingen van haaien. “Onze drone patrouilleert drie keer per dag boven het water: ’s ochtends, rond de middag en ’s avonds”, legt dronepiloot Cary Epstein van Jones Beach uit aan NBC. “Maar mensen mogen niet vergeten dat de oceaan de natuurlijke habitat van haaien is, en we moeten met hen leren samenleven.”

