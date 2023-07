Parijs stopt repatriëring van vrouwen jihadisten uit Syrië wegens gebrek aan kandidaten

Frankrijk gaat stoppen met de collectieve repatriëring van vrouwen van jihadisten en hun kinderen die vastzitten in kampen in het noordoosten van Syrië wegens een gebrek aan kandidaten. Dat meldt een diplomatieke bron vrijdag.

“Aangezien alle moeders die te kennen hebben gegeven Syrië te willen verlaten gerepatrieerd zijn, zullen er geen operaties meer plaatsvinden”, aldus de bron aan AFP.

Dinsdag repatrieerde Frankrijk 10 vrouwen en 25 kinderen uit Syrië. Het was al de vierde keer in een jaar tijd dat Parijs een grootschalige repatriëringsoperatie uit Syrische kampen uitvoerde. In de zomer van 2022 had het land een einde gemaakt aan het beleid waarbij de repatriëringen geval per geval worden behandeld. Bij de drie vorige operaties werden in totaal al 46 vrouwen en 107 kinderen teruggehaald naar Frankrijk.

De vrouwen werden telkens overgedragen aan de bevoegde gerechtelijke autoriteiten. De gerepatrieerde minderjarigen zijn dan weer worden toevertrouwd aan diensten die verantwoordelijk zijn voor kinderwelzijn.