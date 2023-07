Belgische jongeren die op Malta Frans meisje verkrachtten en haar vriend mishandelden pas over twee weken weer voor de rechter

De vier jongeren uit het Brusselse, betrokken bij een verkrachting van een Française en het afranselen van haar Zwitserse vriend, blijven in Malta voorlopig in de cel. Pas op 21 juli verschijnen ze opnieuw voor de rechter.

De jonge Française (17) en haar Zwitserse vriend (16) zijn donderdag op Malta in de rechtbank verschenen. De rechter luisterde naar hun versie van de feiten. Omwille van het delicate karakter vond de zitting achter gesloten deuren plaats. Volgens onze informatie bevestigde de jonge vrouw dat ze eerder deze week misbruikt werd door Dany K., een twintiger uit het Brusselse met wie ze een tijdje samen was geweest.

Het misbruik vond plaats na een nacht in Gianpula, thuisbasis van een van de grootste nachtclubs op het eiland. Diens vier vrienden zouden de verkrachting gefilmd hebben én zouden de Zwitserse minderjarige urenlang geslagen en vernederd hebben. Een van hen zou in de vroege ochtend ook een iPhone gestolen hebben en met de opbrengst ervan een dure nieuwe Louis Vuitton-handtas naar zijn Belgische thuisadres hebben verstuurd. Pas na acht uur kon het tweetal de politie alarmeren. Het vijftal kon op het nippertje op de luchthaven onderschept worden voor hun terugvlucht naar België.

Club overweegt sancties

Slecht één van hen, een zeventienjarige profvoetballer, mocht intussen huiswaarts. Hij is de enige die bepaalde feiten bekende, werd intussen al berecht en kreeg één jaar voorwaardelijk. Diens eersteklasseclub bevestigt dat hij opnieuw in het land is. “We gaan nu uitzoeken wat er precies gebeurd is”, klinkt het. “Nadien zal de raad van bestuur beslissen of er sancties volgen. Het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen.” De jonge Brusselaar tekende amper enkele geleden een contract bij de club. Of hij daar zijn profcarrière zal kunnen lanceren, blijft afwachten.

Vrij op borg?

Zijn vier kompanen blijven voorlopig dus in de cel in Malta. Dany K., ook een gewezen jeugdvoetballer bij een eersteklasser, is intussen formeel beschuldigd van verkrachting, maar ontkent de feiten. Ook de drie anderen zouden hun aandeel minimaliseren. Toch oogt hun situatie hoogst precair. Pas op 21 juli zullen ze opnieuw gehoord worden door een Maltese rechter. Intussen hebben ze wel de mogelijkheid om te vragen om gelost te worden na het betalen van een borgsom. Ze kunnen vervolgens aan de rechter in Malta vragen of ze (tijdelijk) naar België mogen. De hele zaak zelf zou volgens onze informatie wel een jaar kunnen aanslepen.