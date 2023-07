Union grijpt in om samen met Brighton Europees te kunnen spelen: voorzitter Alex Muzio wordt nu officieel de hoofdeigenaar

Alex Muzio is nu officieel de hoofdeigenaar van Union. — © BELGA

Union en Brighton plaatsen zich beiden voor de Europa League en dat vormt een probleem aangezien Tony Bloom bij beiden de lakens uitdeelt. De Europese voetbalbond UEFA verbiedt dat twee clubs waar dezelfde persoon aan het hoofd staat allebei Europees spelen en had daarom bijkomende vragen gesteld. Union reageert nu door de eigendomsstructuur te herschikken. “Ik ben

“Zoals jullie weten is Tony Bloom, naast investeerder in Royale Union Saint-Gilloise, voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van de Engelse Premier League club Brighton & Hove Albion”, vertelt Alex Muzio in een mededeling.

“Na de kwalificatie van zowel Union als Brighton voor de competitie van de UEFA Europa League 2023-2024 werden vragen gesteld over de deelname aan dezelfde competitie door twee teams die verbonden zijn aan Tony. Op basis van deze regels werd duidelijk dat er bepaalde wijzigingen moesten worden aangebracht in de eigendomsstructuur van Union om te voldoen aan de competitiereglementering van de UEFA en om beide teams in staat te stellen volgend seizoen deel te nemen aan de Europa League.”

“Als gevolg daarvan ben ik nu de meerderheidsaandeelhouder van Union en verhoog ik mijn investering in de club, terwijl Tony’s eigendomsaandeel in de club daalt tot een minderheidsbelang”, aldus Muzio.