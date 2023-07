Exclusieve regenboogschoenen van Remco Evenepoel geveild voor goed doel: zo veel brachten ze op

Remco Evenepoel signeerde de regenboogsneakers in aanwezigheid van Giles Devos, commercieel directeur van Safety Jogger. — © if

Remco Evenepoel ontving van Safety Jogger uit Oudenaarde een paar regenboogschoenen als passend extraatje bij zijn regenboogtrui. Bij het begin van het Belgisch kampioenschap tijdrijden ging een veiling van start. Een week lang konden mensen bieden om het tweede paar regenboogsneakers mét handtekening van Remco Evenepoel te bemachtigen. De wielerploeg Soudal Quick-Step werkte hiervoor samen met South Pole en Safety Jogger.

De opbrengst gaat naar het Myamyn-projectin Australië, waar Evenepoel de wereldtitel behaalde. Het goede doel maakt deel uit van #ItStartsWithUs, het duurzaamheidsproject van Soudal Quick-Step, en heeft als missie het herstellen van het Annya State Forest, het tegengaan van landontginning en de bescherming van bedreigde dieren en planten.

SJ, het lifestylemerk van Safety Jogger, eerde Remco door hem de TC9700 sneakers met regenboogkleuren te schenken. “Het ondersteunen van een goed doel is iets wat Safety Jogger maar al te graag doet. We zijn een Belgisch schoenenmerk met duurzaamheid in ons DNA en juichen groene projecten als dit in Australië alleen maar toe. We zijn blij dat we met onze sneaker het Annya State Forest een groenere toekomst kunnen bezorgen”, zegt commercieel directeur Gilles Devos van Safety Jogger.