Duizenden Pakistanen protesteren tegen koranverbranding in Zweden

Duizenden Pakistanen zijn vrijdag op verschillende plaatsen in het land de straat opgekomen om te protesteren tegen de verbranding van een aantal bladzijden van een koran eind juni in Zweden. Zweedse vlaggen werden in brand gestoken en slogans als “Dood aan Zweden” werden gescandeerd.

De manifestanten riepen ook om de diplomatieke banden met Zweden door te knippen en de Zweedse ambassadeur weg te sturen.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif had zijn landgenoten begin deze week opgeroepen om na het vrijdaggebed de straat op te trekken ter verdediging van de “heiligheid van de koran”. Ook andere politieke partijen, waaronder de oppositiepartij van ex-premier Imran Khan, deden vergelijkbare oproepen. Het verbranden van de koran wordt in Pakistan als blasfemie gezien.

Op 28 juni stak een Iraakse vluchteling in Zweden enkele pagina’s van een koran in brand voor de grootste moskee in Stockholm. Dit veroorzaakte een felle reactie in de moslimwereld. Onder meer in Irak, Koeweit en Marokko werd de Zweedse ambassadeur op het matje geroepen. Iran kondigde dan weer aan voorlopig geen nieuwe ambassadeur naar Zweden te zullen sturen.