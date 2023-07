Dit hebt u al gemist in de Tour: uiteindelijk toch drie Fransen voorop, groene trui Jasper Philipsen derde in tussensprint

De zevende etappe in de Tour de France nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Bordeaux losbarst.

Van Aert gaat niet sprinten

Opmerkelijk feit al voor de start van etappe: Wout van Aert laat weten dat hij niet van plan is om mee te sprinten vandaag: “De rit van morgen (Limoges) moet me beter liggen, daarom kan ik vandaag best wat extra recuperen.” Ook Ploegleider Merijn Zeeman bevestigt: “Neen, Wout sprint niet mee, tenzij hij in de finale in één keer een kronkel krijgt.”

Aan het begin van de etappe zorgt Van Aert wel voor animo. Wanneer de rode wagen met Tourbaas Christian Prudhomme versnelt na de neutralisatie, duikt Van Aert er meteen achter, precies zoals in de etappe daags voordien. Een grapje, want na twintig meter zet hij zich al opnieuw recht.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Afhakers bij vroege vlucht

De vroege vlucht is nadien een farce. Vier renners rijden onmiddellijk weg, waarna het blok erop gaat in het peloton. Jonas Abrahamsen (Uno-X) en Nelson Oliveira (Movistar) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) lijken vertrokken voor een lange dag vooruit, maar één voor één laten ze zich terugzakken richting peloton. Abrahamsen verdwijnt als eerste, gevolgd door Oliveira en Burgaudeau. Zij krijgen van hun ploeg geen toelating om mee te springen in een groep met vier. Guglielmi blijft zo alleen over. Hij krijgt van het peloton meer dan vijfeneenhalve minuut voorsprong. Geen enkele vroege vlucht kreeg in deze Tour zoveel marge.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Belgische sprintersploegen controleren

In de eerste veertig minuten koers bedraagt de gemiddelde snelheid negendertig kilometer per uur. De temperatuur ligt met vijfendertig graden niet veel lager. Het zijn Lotto-Dstny en Alpecin-Deceuninck die voor de controle zorgen, met onder meer Maxim Van Gils en Quinten Hermans. Ook Astana zit doorgaans in de buurt van de kop van het peloton. Het aangekondigde waaieralarm gaat nooit af. De wind blaast schuin in de rug en sowieso niet hard.

Even schrikken voor Philipsen

Met iets meer dan honderd kilometer te gaan, volgt een moment van opschudding: na een plaspauze keert groene Jasper Philipsen terug achter de volgwagen van Alpecin-Deceuninck. Wanneer die terug aansluit in het konvooi moet ploegleider Christoph Roodhooft bruusk in de remmen. Philipsen botst hard met de bumper van de wagen, komt in de graskant terecht, maar kan rechtop blijven. Hij moet wel zijn schoen wisselen die bij het manoeuvre beschadigd raakte.

Ook Wout van Aert zien we passeren bij de volgwagen van Jumbo-Visma. Hij lijkt onderweg zijn wattagemeter te zijn kwijt gespeeld en krijgt van de ploegleiding meteen een nieuw toestel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Punten voor Girmay

De tussensprint in Grignols ligt op 81 kilometer van de meet. Vluchter Guglielmi pakt de twintig punten, maar door de vaart die in aanloop naar de spurt in het peloton komt, wordt zijn voorsprong ineens gehalveerd. Hij zet zijn vlucht wel door.

In het peloton neemt Biniam Girmay de resterende zeventien punten door net voorbij Jasper Philipsen te gaan. Philipsen wordt nochtans andermaal perfect gegangmaakt door Mathieu van der Poel, maar in het duel met Girmay dringt de groene trui niet aan. Bryan Coquard pakt nog dertien punten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Meteen na de tussensprint springen alsnog twee renners weg uit het peloton. Pierre Latour (TotalEnergies) en Nans Peters (AG2R-Citroën) kunnen de aansluiting maken met Guglielmi. Zo rijdt op dit moment een Frans trio voor het peloton uit, maar een massasprint in Bordeaux is hoedanook onovermijdelijk.