Mini Cooper door vuur verteerd in open veld

De politie is een onderzoek gestart naar een voertuigbrand donderdag. De Mini Cooper werd in brand gestoken op een plantage in Brustem. De auto was eerder gestolen.

Donderdag liep een noodoproep binnen bij de Truiense brandweer van een brandend voertuig. Het was niet meteen duidelijk waar het voertuig stond. Uiteindelijk kon het getraceerd worden in een plantage op de Tweede Rijkelsebaan in Brustem. De Mini Cooper was volledig uitgebrand. De wagen werd getakeld. Aan de hand van de nummerplaat was de eigenaar snel getraceerd. De meldde dat de auto was gestolen.

De politie stelde een pv op voor beide misdrijven en zet het onderzoek voort.