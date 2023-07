Weet jij waar de naam Twix vandaan komt? Nu wel

Vroeger was een Twix nog een Raider, maar eind jaren zeventig werd de chocoladereep op de Amerikaanse markt ook uitgebracht onder naam Twix. Toen de nieuwe merknaam ingeburgerd geraakte, werd die geleidelijk aan wereldwijd doorgevoerd. Ook in ons land kreeg het zoete tussendoortje - twee koekjes bedekt met karamel, omhuld met melkchocolade en verpakt in een gouden wikkel - die nieuwe naam.

Op sociale media wordt dezer dagen met ontzetting gereageerd op een discussie over Twix, na berichtgeving van de Britse krant The Mirror hierover. De tabloid verwijst naar een bericht op Twitter, waarbij een gebruiker meende ergens gelezen te hebben dat Twix afgeleid zou zijn van twin biscuit sticks. De producent antwoordde dat dit “dichtbij” was, maar niet helemaal correct. “Het is een afkorting van twin sticks”, luidt het bij de koekjesmaker.“Net wanneer je denkt dat je alles weet...”, reageerde een verbouwereerde twitteraar.

© Shutterstock