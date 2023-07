Een agent uit Orlando in de Amerikaanse staat Florida is aangehouden voor te snel rijden, roekeloos rijgedrag, het ontwijken van een politieagent en vluchtgedrag. Dat gebeurde nadat hij door een collega gespot werd terwijl hij 100 km/u reed in een zone 50. Na een korte achtervolging stopt de agent, maar weigert hij iedere medewerking aan de agent die hem heeft tegengehouden.