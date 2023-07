Anderlecht wint tegen Lokomotiv Zagreb ook derde oefenmatch, Van Crombrugge neemt geen risico’s met oog op transfer

Anderlecht heeft op Neerpede ook zijn derde oefenmatch van de voorbereiding gewonnen. Ditmaal was het met 3-1 te sterk voor Lokomotiv Zagreb. Een knap afstandsschot van de goeie Diawara luidde de zege in.

Paars-wit begon tegen de Servische nummer 7 met de sterkst mogelijke opstelling zonder aanwinsten Dolberg en Patris. Die ondergingen nog medische tests. Ook Hendrik Van Crombrugge stond niet in doel. De onderhandelingen met RC Genk lopen en de keeper wilde geen risico’s nemen om een blessure op te lopen. Voorlopig is het wel de bedoeling dat hij morgen nog meegaat op stage naar Oostenrijk.

Louis Patris werd vanmorgen medisch gekeurd in het UZ. — © jug

Paars-wit met Coosemans tussen de palen domineerde de match. Af en toe was het wel opletten voor onzorgvuldige inspeelpasses, maar toen Diawara knalde van op 25 meter was het bingo. Niet veel later verdubbelde diepe spits Benito Raman op aangeven van Amuzu de voorsprong. Op het middenveld had RSCA fysiek de bovenhand met Diawara en Ashimeru als aanjagers.

Na de pauze was het even zoeken door de wissels. Toen de achterhoede met Delcroix, Kana en Coosemans onder druk werd gezet liep het fout en werd het 2-1. Die tegengoal veranderde het beeld van de match niet. Een jeugdproduct als Tristan Degreef viel in en liet enkele mooie technische acties zien zonder zelf af te werken.

Het was Theo Leoni die de eindscore op het bord knalde met het tweede afstandsschot van de middag. Nog te onthouden was dat Jan Vertonghen, Zeno Debast en Hannes Delcroix allemaal de aanvoerdersband droegen. Aan de zijlijn stond ook Frank Boeckx te kijken. De keeperstrainer die recent stopte kwam nog eens goeiendag zeggen. Hij werd hartelijk geknuffeld.

© jug

Goals: 34’ Diawara 1-0, 42’ Raman (Amuzu) 2-0, 57’ Tuci 2-1, 64’ Leoni 3-1

Anderlecht: Coosemans (65’ Vanhoutte), Sardella (65’Sadiki), Debast (65’ Lissens) Vertonghen (45’ Kana), N’diaye (45’ Delcroix), Diawara (65’ Baouf), Ashimeru (45’ Leoni), Arnstad (65’ Degreef), Dreyer (65’ Monticelli), Amuzu (45’ Stroeykens) Raman (45’ Angulo)