Hans Vanwijn speelt volgend seizoen voor Gravelines-Dunkerque

Dat wordt zijn derde club in Frankrijk. Hij speelde eerder in het seizoen 2020-2021 voor Dijon. Nadien ging hij in Spanje aan de slag bij Zaragoza. Bij Nanterre mocht hij na veel blessureleed vertrekken. Vanwijn was Speler van het Jaar in België in 2019 en 2020.

Bij zijn nieuwe club was in het verleden Serge Crevecoeur hoofdcoach. Ook de Belgen Mathias Desaever, Khalid Boukichou en Quentin Serron stonden er onder contract. Vanwijn vindt er zijn coach van bij Dijon, de Fransman Laurent Legname, terug.