Marcus Ingvartsen (ex-KRC Genk) verlaat Bundesliga en keert terug naar thuisland

Genk plukte Ingvartsen destijds weg bij FC Nordsjaelland. In Limburg bleef een doorbraak uit, met acht goals in 38 wedstrijden. Hij veroverde met Genk wel de landstitel in 2019. Nadien volgden passages in Duitsland bij Union Berlin en FSV Mainz. Bij die laatste club was hij de voorbije twee seizoenen goed voor negentien treffers in 58 duels. Nu volgt een terugkeer naar Denemarken. Ingvartsen (1 cap) hoopt zich in eigen land in de gunst van Deens bondscoach Kasper Hjulmand te spelen op weg naar het EK van volgend jaar in Duitsland.

