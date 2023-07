Postzegelclub Ambiorix schenkt opbrengst van eigen zegel aan Kroningsfeesten

Tongeren

Ook voor deze Kroningsfeesten ontwierp de koninklijke postzegelclub Ambiorix weer een kroningszegel. Dit keer kwam het ontwerp van bestuurslid Johan Destexhe. De opbrengst van de zegels, zo’n 1.000 euro, schenkt de club aan het Kroningscomité.

“Via MyStamp van bpost hebben we 1.000 zegels laten drukken, honderd vellen van tien zegels”, zegt voorzitter van postzegelclub Ambiorix Henri Bleus. “De coronacrisis heeft een sterke invloed gehad op ons ledenaantal. Vandaag tellen we nog 50 actieve leden. We zijn stilaan een seniorenclub aan het worden.”

Het is intussen al de vierde keer dat de club een kroningszegel ontwerpt. Daarnaast hebben ze ook enkele keren een kroningsstempel gehad en een vlaggenstempel. Zeven jaar geleden, tijdens de voorbije Kroningsfeesten, schonk de club ook al 1.000 euro aan het Kroningscomité. (diro)