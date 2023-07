Drones, helikopters, zeecontainers, tractoren en vrachtwagens: Glabbeek zet alle middelen in om illegale raveparty tegen te houden

Kosten noch moeite worden momenteel gespaard in Glabbeek om een illegale rave party te voorkomen. Intussen is bevestigd dat Glabbeek wel degelijk de locatie voor dit feestje zou zijn. Dat vernam burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van de federale politie.

Zeecontainers werden er donderdag al bij gehaald om het militair domein van Attenrode-Wever te barricaderen. Dat is volgens welingelichte bronnen het doelwit voor de rave. Maar ook het vroegere militaire domein van Glabbeek, waar onder meer de technische dienst van de gemeente gehuisvest is, wordt afgebakend met tractoren en vrachtwagens. “We kunnen geen risico’s nemen, want we weten momenteel niet exact waar de rave gepland staat. Maar het is wel zeker dat Glabbeek geviseerd wordt”, zegt burgemeester Reekmans.

En dus wordt alles in het werk gesteld om de feestvierders uit het dorp te houden. “We hebben een vermoeden dat de eerste feestvierders, uit Frankrijk en Nederland, al onderweg zijn”, aldus Reekmans. “Daarom zullen op verschillende plaatsen controles door de politie gehouden worden. Als er plots buitenlandse nummerplaten opduiken, kunnen we gericht actie voeren. En als we zien dat het er ineens heel veel zijn, zullen we niet aarzelen om de steenweg of andere straten af te sluiten en omleidingen te voorzien.” (Lees verder onder de foto)

Ook het domein van Hangaar 22 is afgesloten. — © if

Glabbeek kreeg in 2013 al eens af te rekenen met een illegale rave party. “Toen is het feest pas ’s nachts om 5 uur losgebarsten met zo’n 1.700 feestvierders”, vertelt Reekmans. “We hebben toen wel snel geschakeld om de verdere toestroom te vermijden. Twee uur na de start werd bijvoorbeeld de Torenstraat afgesloten. Nu proberen we die start eigenlijk al voor te zijn. Dat is natuurlijk niet makkelijk, maar we doen momenteel wat maximaal mogelijk is. De federale politie staat ook stand-by en kan meteen optreden, indien nodig.”

In de buurt van het militair domein van Attenrode cirkelen drones en helikopters in de lucht rond. “Het is al de vierde keer dat hier een helikopter overvliegt”, zegt buurtbewoonster Maria (76). Zij hoopt dat de rave er niet zal komen. “We hebben dat hier al eens meegemaakt. Toen lagen feestvierders hier vooraan in mijn tuin en op straat te slapen. En die waren allemaal zat. Ik vond het maar akelig en wil het liever niet meer meemaken.”

“De kans dat hier een rave losbarst, is wel vrij reëel”, zegt de buurman, die het dichtst bij het militair domein woont. “Het domein staat al een tijdje leeg en is een mooie locatie om zoiets te doen. Ikzelf heb er weinig problemen mee, als ze alles proper achterlaten. Ik zit ook wel in de evenementenwereld, dus ik begrijp het wel een beetje. En als het feest losbarst, ga ik misschien toch ook even een kijkje nemen hoe het er aan toe gaat.”