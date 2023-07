Belgisch toptalent Lennert Van Eetvelt boekt nu ook eerste profzege en gaat aan de leiding in Roemenië

Lennert Van Eetvelt heeft de tweede rit in de Sibiu Cycling Tour in Roemenië (2.1) naar zijn hand gezet. Het 21-jarige toptalent van Lotto Dstny soleerde in de koninginnenetappe, met start in Sibiu en aankomst boven op Bâlea Lac, naar de overwinning. De Zwitser Matteo Badilatti en de Brit Mark Donovan (beiden Q36.5) finishten als eerste achtervolgers op plaatsen twee en drie. Van Eetvelt won eerder al twee etappes en het eindklassement in de Alpes Isère Tour, dit is zijn eerste zege in een volwaardige profkoers.