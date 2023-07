WIMBLEDON. Elise Mertens neemt eerste horde in het dubbelspel, topreekshoofden Medvedev en Rune stoten door

Na haar uitschakeling donderdag in de tweede ronde van het enkelspel heeft Elise Mertens vrijdag revanche kunnen nemen in het dubbelspel op Wimbledon. De 27-jarige Limburgse won in haar eerste ronde, aan de zijde van de Australische Storm Hunter, in twee korte sets (6-0 en 6-2) van de Oekraïense Nadiia Kichenok en de Poolse Alicja Rosolska. De partij duurde een uur en twee minuten

Mertens en Hunter zijn samen het derde reekshoofd in het dubbelspel. In de tweede ronde treffen ze de winnaressen van het duel tussen de Chileense Alexa Guarachi en de Nieuw-Zeelandse Erin Routliffe enerzijds en de Roemeense Irina-Camelia Begu en de Oekraïense Anhelina Kalinina anderzijds. Die partij staat later vrijdag op het programma.

Elise Mertens won het dubbelspel op Wimbledon in 2021, aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei. Vorig jaar was ze samen met de Chinese Zhang Shuai verliezend finaliste.

Donderdag verloor Elise Mertens (WTA 28) haar tweede ronde in het enkelspel op het Londense gras in drie sets (6-1, 1-6 en 6-1) van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), de voormalige nummer drie van de wereld. Naast Mertens stonden ook Maryna Zanevska (WTA 88), Greet Minnen (WTA 123), Yanina Wickmayer (WTA 112) en Ysaline Bonaventure (WTA 91) op de hoofdtabel in het enkelspel maar zij sneuvelden stuk voor stuk in de openingsronde.

Medvedev zonder setverlies naar derde ronde

De Rus Daniil Medvedev (ATP 3) heeft zich vrijdag vlot geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. Het derde reekshoofd ging in de tweede ronde in drie sets voor bij de Fransman Adrian Mannarino (ATP 35): twee keer 6-3 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 24 minuten. Het duel was donderdagavond al van start gegaan, maar moest toen stopgezet worden vanwege de invallende duisternis.

Het Russische opslagkanon blijft zo foutloos op het Londense gras, want eerder deze week rekende hij ook al in drie sets af met de twintigjarige Brit Arthur Fery (ATP 391). In de derde ronde wacht met de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 67) geen onneembare horde.

Voorlopig is zijn plek in de achtste finales in 2021 het beste resultaat van Medvedev op het Londense gras. Op de drie andere grandslamtoernooien haalde de Rus al minstens de kwartfinale. Met de US Open van 2021 staat er één grandslamtoernooi op zijn erelijst. Een jaar eerder had hij de ATP Finals gewonnen.

Ook Holger Rune mag een ronde verder

De Deense nummer zes van de wereld rekende in de tweede ronde op Court 3 in drie sets af met de Spanjaard Roberto Carbales Baena (ATP 57): 6-3, 7-6 (7/3) en 6-4 na 2 uur en 37 minuten.

In de volgende ronde staat Rune tegenover de winnaar van het duel tussen de Nederlander Botic Van De Zandschulp (ATP 44) en het Spaanse 31e reekshoofd Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34).

Tweevoudig Wimbledon-winnares Kvitova vlot naar derde ronde

Negende reekshoofd Petra Kvitova (WTA 9) heeft zich vrijdag probleemloos geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen.

Op Court 2 in de Britse hoofdstad Londen gunde ze de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 69) in de tweede ronde slechts vier games: twee keer 6-2 na 1 uur en 14 minuten.

In de openingsronde was Kvitova woensdag in drie sets voorbij de Italiaanse Jasmine Paolini gegaan. In de derde ronde staat ze eerstdaags tegenover de winnares van het duel tussen de Servische kwalificatiespeelster Natalija Stevanovic (WTA 225) en de Duitse lucky loser Tamara Korpatsch (WTA 122).

De intussen 33-jarige Kvitova won Wimbledon twee keer (2011 en 2014). Het is meteen ook het enige grandslamtoernooi op haar erelijst. Op de Australian Open verloor ze in 2019 de finale, op Roland Garros zijn twee halve finales (2012 en 2020) haar beste resultaat. Op de US Open kwam ze nooit verder dan de kwartfinales.

In Londen staat ze voor de vijftiende keer op rij op de hoofdtabel. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit, tegen de Spaanse Paula Badosa. Met het prestigieuze Miami en Berlijn won ze dit jaar al twee WTA-toernooien.