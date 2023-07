Joey Mantia, Amerikaanse vriend van Hanne Desmet, stopt met schaatsen: “Niets duurt voor eeuwig”

De 37-jarige Mantia, de vriend van de Belgische shorttrackster Hanne Desmet, kampte de laatste jaren veelvuldig met een hardnekkige rugblessure en was al geruime tijd deeltijds coach. Dat werk zal hij voortzetten. “Het is een mooie tocht geweest maar niets duurt voor eeuwig”, liet hij weten.

Desmet en de andere leden van de nationale selectie trainen sinds een maand in Salt Lake City, de woonplaats van Mantia. Eerder was gebleken dat Desmet en haar broer Stijn niet meer welkom waren in het Nederlandse Heerenveen, waar ze jarenlang hadden getraind. Vanwege het schaatsen heeft Mantia, afkomstig uit Florida, zich in de regio Salt Lake City gevestigd.

Mantia werd drie keer wereldkampioen op de massastart, in 2017, 2019 en 2021. Dat is ook de specialiteit van onze landgenoot Bart Swings, de huidige olympische kampioen. Mantia maakte deel uit van het Amerikaanse team dat vorig jaar bij de Olympische Spelen op de ploegachtervolging brons veroverde. Net als Swings begon Mantia zijn loopbaan als skeeleraar.

