VIDEO. Hij weet van geen ophouden: Jack Grealish is opnieuw aan het feest in Ibiza

Bijna drie dagen lang was het feestgedruis bij Grealish aan de gang. En dat op drie verschillende locaties: in het Turkse Istanbul, waar City Inter klopte met 1-0, in Ibiza en uiteindelijk in Manchester.

Omdat Man City nog niet begonnen is aan de voorbereidingen op het aankomende seizoen, vond de Engelse international er niets beter op om tijdens zijn vakantie opnieuw de losbol uit te hangen. In een nachtclub op Ibiza zien we Grealish dansen, waagt hij zich aan een dj-set met DJ Fisher en poseert hij op de foto samen met Wayne Lineker, broer van voetbalicoon Gary.

De beelden:

