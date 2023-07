Max Verstappen opent het sterkst in Silverstone

Wie anders dan Max Verstappen was het snelst in de eerste vrije training in Silverstone? Hij had vier tienden voorsprong op de rest.

Silverstone is een baan met snelle bochten waar veel downforce vereist is. Op papier moet dat circuit uitstekend passen bij de Red Bull-Honda van Max Verstappen. Het lijkt er alvast op dat het team met de basisafstellingen voor dit weekend op het goede spoor zit. De WK-leider klokte onder een aangenaam zonnetje het snelste rondje van de vrije training in 1:28.600. Zijn naaste belager was teamgenoot Sergio Perez op 0.448. Daarna volgde de Williams van Alex Albon op 0.489.

Opvallend was dat negen auto’s binnen negen tienden zaten, en dat Mercedes geen auto in de top tien kreeg: Lewis Hamilton was twaalfde, George Russell veertiende. De twee Britten gebruikten wel geen zachte banden. (mc)