Giorgio Armani na haute couture week in Parijs: “Twijfel of ik niet beter in Milaan blijf”

Giorgio Armani heeft zo zijn bedenkingen bij de haute couture week in Parijs. Of de ontwerper in de toekomst nog zal deelnemen aan de modeweek is dan ook onzeker.

Afgelopen week stelde het Italiaanse modehuis zijn Armani Privé-lijn voor tijdens de haute couture week in de Franse hoofdstad. Maar ondanks de elegante show had Giorgio Armani zo zijn twijfels over het nut van zo’n modeweek. In de Italiaanse krant ‘La Repubblica’ vroeg de ontwerper zich luidop af of hij niet beter in Milaan zou blijven.

LEES OOK:

“Ik heb de indruk dat het steeds moeilijker wordt om een onderscheid te maken tussen haute couture en prêt-à-porter. Het eerste wordt normaler, het tweede stijgt meer en meer boven zichzelf uit.”

Met andere woorden: het onderscheid tussen de twee is aan het vervangen. “Voor mij is high fashion het naaien van honderden pailletten op een vierkante centimeter stof. Ik vraag me af of, als je bekijkt hoeveel moeite we doen en hoe Parijs tegenwoordig is, het niet beter is om thuis te blijven en van daaruit mijn visie naar buiten te brengen.”

Nog een voordeel om vanuit Milaan te werken? De personeelskost gaat naar beneden en de logistiek is eenvoudiger. De ontwerper heeft zelfs al een locatie in gedachten: het Palazzo Orsini, een achttiende-eeuws neoklassiek gebouw in Milaan.

En hoewel de ontwerper erover nadenkt om thuis te blijven, stuurt hij zijn klanten op een halve wereldreis. Toch in zijn collectie, die een elegante mix is van westerse en oosterse invloeden met als grote finale: een knalrode bruidsjurk.

© REUTERS

© AFP

© AFP