Yarno Bonaers (Sint-Job) staat in finale van Goal van het Jaar: “Hoe vaak scoort iemand vanop de aftrap?”

Dit jaar organiseerde Voetbal Vlaanderen voor het eerst de verkiezing van Goal van het Jaar in de lagere reeksen. In de finale neemt Yarno Bonaers, aanvoerder van tweedeprovincialer Sint-Job het op tegen Mattice Dossche (FC Lembeke) die met een omhaal scoorde. “En dat is zeker een mooi doelpunt, maar hoe vaak zie je dat iemand vanop de aftrap een goal scoort?” vraagt Bonaers zich hardop af.

Weinig. Wij denken spontaan aan de pegel van Gift Orban, die tegen Standard vanop de middenstip naar het doel knalde. Maar zijn schot spatte wél uit elkaar op het doelkader. Dat van Bonaers níét. En hij verdient ook zijn finaleplek, na zo’n rotjaar.

“Normaal ben ik aanvoerder van ons eerste elftal in tweede provinciale, maar ik lag een heel jaar in de lappenmand”, foetert Bonaers. “Om opnieuw wat wedstrijdritme op te doen speelde ik mee met onze jongens in vierde provinciale C.”

In de tweede match waarin hij alweer minuten mocht maken, was het al raak. “We speelden tegen Maria-ter-Heide en ze hadden juist de 5-2 gemaakt. En ik denk dat ze wat content waren dat ze twee doelpunten in één match maakten (in totaal maakte Maria-ter-Heide dertien doelpunten dit seizoen, red.). Hun doelman stond iets te ver uit zijn doel en ik schoot. Pats, 6-2.” Uiteindelijk werd het nog 10-3 voor Sint-Job B.

“Het is leuk om genomineerd te zijn, maar ik weet eigenlijk zelf niet hoe ik genomineerd werd.”

10.000 stemmen

“De clubs hebben zelf een selectie gemaakt”, laat Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen weten. “Zij maakten de selectie, dus Sint-Job zelf heeft hem genomineerd.”

Het is ook het eerste jaar dat de wedstrijd plaatsvindt. “We wilden er al langer aan beginnen, maar sinds dit jaar hebben we een partnership met het Deense VEO, dat de camera’s fabriceert en opstelt voor deze video’s. Dit is een test – en we willen er volgend seizoen nog meer op inzetten.”

Dat belooft, want voor deze wedstrijd is er, sinds de kwartfinale, al meer dan 10.000 keer gestemd.

Stem zelf

Stemmen kan nog tot 16u vandaag.

1. Ga naar het Instagram-account van Voetbal Vlaanderen

2. Klik op de story (linksbovenaan)

3. Bekijk de doelpunten en kies voor Mattice Dossche (FC Lembeke) of Yarno Bonaers (Sint-Job)