Kimmer Coppejans weer thuis na eervolle nederlaag tegen top 20-speler: “Geen complimentjes van De Minaur, in Wimbledon is het ieder voor zich”

Vrijdagnacht om 03.00 uur kwam Kimmer Coppejans thuis in Lummen bij Melanie en zoontje Quinn, die straks twee kaarsjes uitblaast. Met de eerste ronde op de hoofdtabel in Wimbledon beleefde hij een van de highlights in zijn tenniscarrière. De tweede ronde zou een wereld van verschil gemaakt hebben, maar Aussie Alex de Minaur speelde zijn ervaring uit als troef, Coppejans vocht op de beslissende ogenblikken tegen stress.

Met Niels Desein als metgezel trok Kimmer Coppejans (ATP 188) met bescheiden verwachtingen naar de qualifiers van het grandslamtoernooi van Wimbledon. “Voor de apotheose kwam er last minute wat familie kijken. Vooraf had ik nooit van dit parcours durven te dromen. Het gebeurde totaal onverwacht, ik had simpelweg gehoopt om er mijn eerste match ooit te winnen. Verrassing na verrassing volgde en ik voelde me groeien. Timofej Skatov, geen grasspeler, plooide in mijn minst goeie kwalificatiematch na drie uur. Het werd een moeilijke bevalling, maar tegen een extra fysieke inspanning zag ik nooit op. Ik werkte me voorbij Zizou Bergs en na een nieuwe meeting van drie uur tegen de Japanner Taro Daniel brak mijn heilige moment op de hoofdtabel aan tegen Alex de Minaur (ATP 17). Ik heb van elke seconde genoten”, vertelt Coppejans. “Hij is een grasspecialist en beresterk. Toen hij amper 17 was en nog mister nobody, speelde ik een kwalificatiematch voor de Australian Open tegen hem. De Minaur is vlug en beweeglijk, op zijn zestiende werd hij prof.”

Setballen niet benut

“Mijn tactiek bestond erin om de bal door het midden te slaan en te verdedigen, zodat hij zélf iets moest creëren. Tegenvoetse volleys vormden geen uitzondering, hij houdt zijn backhand superlaag. Na de herneming (de partij tegen De Minaur werd in twee delen gespeeld nadat het eerste deel gestaakt werd omwille van de invallende duisternis, red.) benutte ik in set vier drie setballen niet. Stress, waarbij ik een easy forehand domweg liet liggen. Hij heeft ervaring op dit niveau. Hij geeft amper iets weg en retourneert elke bal. Of ik naderhand een schouderklopje kreeg? Nee, in Wimbledon is het ieder voor zich.”

Top 150 halen

Je zou verwachten dat Coppejans nu een stevige jump maakt in de ATP-world ranking. “Helaas, de eerste ronde halen stelt op dat vlak niet zoveel voor, ik schuif een twintigtal plaatsen op. De tweede ronde zou me hoger gekatapulteerd hebben. Mijn doel voor 2023 is dus nog niet bereikt, de top 150 halen blijft mijn target.”

In principe is het nu rusten geblazen, maar de kans is niet ondenkbaar dat Coppejans zondag alweer de baan op is voor een graveltoernooi en maandag op de courts staat. “Ik overleg nog even. Iets verder op de kalender spreekt De Davis Cup-ontmoeting in Hasselt tegen Oezbekistan me sterk aan. Die vindt plaats op 16 en 17 september. Op dit ogenblik ben ik na David Goffin de nummer twee in België, al staan we met een paar spelers op een zakdoek in de ranking. Dat kan er binnen twee tennismaanden alweer helemaal anders uitzien”, besluit Kimmer Coppejans na zijn huzarenstukje.