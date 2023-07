AAN DE START. Wout van Aert denkt vandaag niet aan sprinten: “Tijd om keuzes te maken”, Cavendish voelt geen druk voor mogelijk record

Na twee zware bergetappes is het vandaag opnieuw aan de snelle mannen in de zevende rit van de Tour. Ontdek hieronder enkele startreacties.

Wout van Aert: “Ik ben natuurlijk wel een beetje vermoeid na een dag als gisteren. Het was een super zware etappe waar we er als ploeg echt voor gegaan zijn dus dat geeft wel voldoening. Natuurlijk hadden we gehoopt dat Jonas (Vingegaard, red.) met ritwinst de kers op de taart kon zetten maar we zijn op een ijzersterke Pogacar gestoten. We moeten ons daarbij neerleggen en blij zijn dat we nog een voorsprong hebben in het klassement. Al is de strijd verre van gestreden. Zelf ben ik wel tevreden over mijn prestatie. Ik voelde me misschien wel beter dan de dag ervoor. Ik denk niet dat ik vandaag ga sprinten. De rit van morgen/zaterdag ligt me volgens mij beter. Het is tijd om keuzes te maken.”

Mark Cavendish: “Ik voel geen druk, die voel ik nooit. Ik ben heel rustig. Ik won hier vorige keer in Bordeaux in 2010. De sprint zal vandaag wel anders zijn. Nu steekt er één team bovenuit, dat was er toen niet. Bovendien bleven de teams voor het algemene klassement toen op de achtergrond, nu niet meer. Ik verwacht dat er tijdens de rit niet veel zal gebeuren. Maar we op het einde wel een mooie sprint zullen zien.”

Jasper Philipsen: “Met Mathieu (van der Poel, red.) aan mijn zijde is het altijd beter. Hopelijk lukt het vandaag opnieuw maar het zal niet makkelijk worden. De andere teams zullen eens zo hard werken om de zege te pakken, we zullen gefocust moeten blijven.”

Biniam Girmay: “Hopelijk wordt het een goede dag voor mij. Ik hoop dat iedereen zijn benen voelt. De start van de Tour was al zwaar. Ik ben lichter dan de meeste sprinters, dus zij hebben al harder afgezien dan ik. Als de topsprinters nog frisse benen hebben wordt het moeilijk voor mij om te winnen. Vandaag is een grote kans voor mij. Al zal het niet makkelijk worden om positie te houden. Het is een technische finish: veel rondpunten, smalle wegen en veel bochten. Het zal nerveus worden vandaag. De bedoeling is om vooraan te blijven. Dat is natuurlijk niet makkelijk met het team, waar ook ingezet wordt op klimmers. Maar ik hoop dat het vandaag beter lukt dan de eerste twee sprints.”

Dylan Groenewegen: “In de eerste etappe moest ik van te ver komen, de tweede etappe kon ik door een valpartij niet sprinten. Ik heb het nu twee keer op een andere manier gedaan en twee keer werkte het niet. Hopelijk laten we het vandaag wel zien. De Pyreneeën verliepen vlot, ik heb me eigenlijk wel vermaakt en ben nooit echt in de problemen gekomen. Uiteindelijk was er zelfs nog tijd over om een beetje te kunnen genieten. Het wordt zaak om Philipsen en Van der Poel, die heel goed bezig zijn, te kloppen.”

Jordi Meeus: “Niet alleen bergop maar ook in de sprintritten ligt het niveau super hoog. Bij de eerste sprint had ik wel het gevoel dat ik echt mee kon doen, bij de tweede zat ik net achter Jakobsen die viel waardoor ik uit positie werd geslagen. Hopelijk zijn we er vandaag weer bij. Philipsen is denk ik niet onverslaanbaar, maar het is duidelijk dat hij de beste ploeg heeft en zelf supersnel is. Als hij goed gebracht wordt, zal het moeilijk zijn maar ik denk wel dat het kan om hem te kloppen.”