Sportief manager Rik Verbrugghe is opgelucht dat hartproblemen van Vanmarcke vroegtijdig ontdekt zijn: “Sep weet dat dit de juiste beslissing is”

“Sinds het BK in Izegem kwamen we erachter dat er hartritmestoornissen waren”, begint Verbrugghe. “We wisten dat er iets aan de hand was, maar Sep heeft het definitieve besluit nu zelf genomen. Ook dat komt voor ons een beetje als een verrassing. Maar het allerbelangrijkste is zijn gezondheid en dat alles goed verloopt voor zijn verdere leven met zijn familie. Dat de onderzoeken dit nu al aan het licht hebben gebracht is een goede zaak. Het kon in elk geval erger zijn, als het niet tijdig ontdekt wordt. Een paar jaar terug zijn er wel een paar gelijkaardige signalen opgetreden maar er is nooit iets zorgwekkends opgemerkt. Het is nu in een vroeg stadium ontdekt, het is best dat hij niet meer op een hoog niveau koerst”, legt Verbrugghe uit, die zo één van zijn renners bij Israel Premier-Tech verliest.

“Sep is uiteraard erg teleurgesteld want je wil nooit je carrière eindigen op zo’n manier. Aan de andere kant is hij positief ingesteld en weet hij dat dit de juiste beslissing is. Ik vind dat hij het nog wel goed opneemt. Als team is dit een slechte zaak omdat we een klassieke renner verliezen. We moeten nu wat heroriënteren want hier hadden we natuurlijk niet op gerekend”, gaat Verbrugghe verder. “Dat hij dit jaar nog op het podium stond bij Gent-Wevelgem (derde, red.) toont dat hij nog in vorm was. Het is waar dat men zegt dat hij de renner is die het snelst over de kasseien dokkert hoewel hij nooit echt een grote klassieker wist te winnen. Hij is in elk geval één van de meeste gelauwerde voorjaarsrenners.”