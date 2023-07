ACV, ABVV en Beweging.net willen vijf extra betaalde vakantiedagen: “België loopt achter op rest van Europa”

Nu ligt dat wettelijk minimum op 20 dagen, maar volgens de organisaties loopt België daarmee achter op de rest van Europa. Volgens de organisaties zijn elders in Europa landen als Spanje (30 dagen), Luxemburg (26 dagen), Frankrijk (25 dagen) en Duitsland (24 dagen) lichtende voorbeelden. Enkel Nederland zit net als België op 20 dagen.

De organisaties komen ook met de oproep omdat uit een Ipsos-enquête in opdracht van de Ligue des familles bleek dat minder dan de helft van de werknemers, 44 procent, recht heeft op meer dan 20 dagen.

Die extra dagen worden vaak toegekend op basis van afspraken op ondernemingsniveau, maar uit de barometer blijkt verder dat werknemers met een laag inkomen het slechtste af zijn. “Nauwelijks 28 procent van de ouders met een laag inkomen (die minder dan 1.500 euro netto per maand verdienen) hebben recht op extra betaald verlof, tegenover 60 procent van de ouders met een hoger inkomen (die meer dan 3.000 euro netto per maand verdienen)”, klinkt het. “Werknemers met een laag inkomen hebben ook minder toegang tot telewerken, ziekteverlof en ouderschapsverlof. Hoe kunnen we zo omgaan met de combinatie werk en gezin?”

Bovendien zijn in veel bedrijven de vakantiedagen op voorhand vastgelegd, hekelt het ACV. “In sectoren zoals de bouw, maar ook in kmo’s of winkels”, zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen. “Voor ouders is het niet evident om dan een dag vrijaf te nemen.”