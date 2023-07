Code geel voor hitte dit weekend in bijna heel het land

Vanaf 7.00 uur ’s morgens geldt er op zaterdag in ons land code geel voor hitte. “Het wordt zeer warm en zwoel met in vele streken maxima rond 31 graden. Lokaal (waar er geen neerslag valt) kan het kwik klimmen tot 32 of 33 graden”, schrijft het KMI. Code geel geldt zeker tot zondagochtend 7.00 uur en dat voor alle provincies. Enkel aan de zee en in de Ardennen zal het wat minder warm zijn.

Zondag wordt het opnieuw vrij zonnig maar vanaf de middag verschijnen er stapelwolken en in de namiddag en avond neemt de kans toe op regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 22 graden aan zee en tot 28 of 29 graden in het binnenland.

Maandag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Het blijft meestal droog. De maxima liggen tussen 22 en 26 graden. De wind waait zwak tot matig, meestal uit zuidwestelijke hoek.

Dinsdag begint de dag vrij zonnig. In de loop van de dag neemt de bewolking toe gevolgd door regen- en onweersbuien, die van west naar oost door het land trekken. De maxima schommelen tussen 23 en 28 graden.

Woensdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum van het land.

