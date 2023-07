Vijf straffe momenten die we onthouden van Sep Vanmarcke: van een memorabele winst in de Omloop tot een deceptie in Roubaix

Het afscheid dat Sep Vanmarcke vanochtend aankondigde, kwam onverwacht. Zeker na een voorjaar waarin hij zelfs nog derde werd in Gent-Wevelgem. De voorbije veertien jaar ontpopte de 34-jarige Anzegemnaar zich als een man van de kasseiklassiekers. Eentje met wie je altijd moest rekening houden. Hij was géén geboren winnaar, maar iemand die met een overdosis karakter net dat tikje klasse die hij miste om bij de kampioenen te hoorde, compenseerde. Ziehier vijf straffe momenten die we onthouden.

1. Winst in de Omloop het Nieuwsblad in sprint met Tom Boonen

Elf jaar geleden boekte Sep Vanmarcke met winst in de Omloop Het Nieuwsblad zijn allermooiste zege ooit. O.a. hij is de reden dat Tom Boonen deze Worldtourwedstrijd als enige Vlaamse kasseiklassieker nooit won. Vanmarcke had toen het kopmanschap van Garmin-Barracuda zou claimen. Niemand zette Vanmarcke in zijn favorietenlijstje, maar in een sprint met twee legde hij er Tom Boonen in de Overpoortstraat in Gent dik op. “De perfecte dag”, zei hij dikwijls over dit allermooiste moment.

© BELGA

2. Tweede in zijn allereerste Gent-Wevelgem

De jonge Vanmarcke bloeide open in zijn allereerste Gent-Wevelgem. Als jonkie van 21 jaar zat hij in de juiste vlucht met Philippe Gilbert, George Hincapie en Bernhard Eisel die zijn enige voorjaarszege behaalde. Een nieuwe Vlaamse ster was geboren.

Gent-Wevelgem was ook de klassieker waarin hij het meest scoorde. In 2016 werd hij in de sprint om de zege tweede achter Peter Sagan en in de jongste editie nog stond hij op het podium. Achter Laporte en Van Aert won hij de sprint bij de achtervolgers.

© BELGA

3. Twee keer derde in de Ronde van Vlaanderen

Net als Greg Van Avermaet zal ook de vader van drie kinderen nooit de Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen. In de honderdste Ronde van Vlaanderen kwam hij op zijn trainingswegen als derde binnen. Sagan was weggereden van Cancellara en Vanmarcke reed moederziel alleen naar de laatste podiumplaats.

Bij de derde en laatste zege van ‘Spartacus’ sprintte Vanmarcke mee voor de zege. In de Ronde van Vlaanderen miste hij net dat tikje intrinsieke klasse om de klassieker compleet naar zijn hand te zetten. A la Boonen, à la Cancellara, à la Mathieu van der Poel.

© BELGA

4. Geklopt door Cancellara in zijn droomkoers Parijs-Roubaix

Méér dan de Ronde van Vlaanderen was Parijs-Roubaix zijn favoriete koers. Al zeker toen hij tien jaar geleden met Fabian Cancellara samen op de piste van Roubaix opdook. Alweer die dekselse Zwitser doorprikte zijn grote droom. Vanmarcke zou in de Hel van het Noorden tot vijf keer toe in de top zes rijden, maar de ‘Kassei’ greep hij nooit. Tot drie keer toe vier hij net naast het podium. Vooral na die tweede plaats in 2013 maakte hij zich sterk dat hij op de Sterhoek in Anzegem bij hem thuis ooit de trofee zou hebben staan.

© BELGA

5. De man die over de kasseien ‘vloog’

Niemand kon sneller over de kasseien vlammen dan Vanmarcke. Vooral op de Carrefour de l’Arbre leek het dikwijls als hij vleugels had, maar dan ineens stuikte de voorband tegen een hoekige steen en waren alle kansen voorbij.

Vanmarcke vond de Ronde van Frankrijk maar niks. Hij was geboren voor die bonkige stukken porfier. Maar niemand kreeg ook meer pech te verwerken dan diezelfde kasseicoureur op zijn terrein. Een lekke band, een val die het voorjaar om zeep hielp, een griep... Vanmarcke kon zelden ongestoord naar de kasseikoersen toeleven.

Vorig jaar kon hij zelfs niet eens meedoen aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix omdat de ploeg door een coronagolf binnen de ploeg niet eens meer voldoende renners had om te kunnen starten. Alsof hij gedoemd was om tijdens zijn carrière alle plagen van Egypte te ondergaan. In het Belgisch kampioenschap van Izegem, zijn allerlaatste koers, zat hij mee in de kopgroep die gevormd werd in het Heuvelland, de kreukelzone die kenmerkend is voor Gent-Wevelgem. Vanmarcke zal toen niet beseft hebben dat dit zijn allerlaatste koers was. Met de 34-jarige Vanmarcke verliezen we een eeuwige vechter, iemand die minutieus voor zijn vak leefde, een nuchtere welbespraakte man die ook de hartritmestoornissen die hem uit het peloton haalden, zal kunnen plaatsen.