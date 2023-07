Luc Marijnissen nieuwe centrale verdediger van Lierse Kempenzonen

Luc Marijnissen is een jeugdproduct van NAC, waar hij twee jaar geleden een eerste profcontract kreeg voorgeschoteld. Blessures verhinderden echter een grote doorbraak bij de Nederlandse tweedeklasser, waarvoor hij uiteindelijk veertien keer in actie kwam. Ondanks een nog lopend contract van één jaar kreeg Marijnissen te horen dat NAC zou meewerken aan een transfer. Vorige week streek de centrale verdediger in Lier neer en hij kon de sportieve cel overtuigen na onder meer een positieve test in de oefenmatch tegen Antwerp. Marijnissen sluit maandag aan bij de groep.

Het aantrekken van een centrale verdediger was na het vertrek van Joedrick Pupe naar reeksgenoot FCV Dender en de terugkeer van huurling Toon Raemaekers naar KV Mechelen prioriteit geworden in Lier. Marijnissen mag bovendien gerust een halve Belg worden genoemd. Hij is geboren in Roosendaal, amper enkele kilometers over de Belgische grens.

Al poosje op de radar

“We zien flink wat potentieel in Marijnissen”, weet sportief verantwoordelijke Koen Schockaert. “Hij stond al een poosje op onze radar. Vorig seizoen scoorde hij in een oefenmatch tegen Lierse nog twee keer voor NAC. Ik ben ervan overtuigd dat hij alle kwaliteiten heeft om te slagen op het Lisp.”

(kugu)