Tennis- & padelclub Metallic uit Pelt gaat op stage in Durbuy

De Koninklijke Tennis & Padel Club Metallic uit Pelt heeft een geslaagde padelstage in Durbuy achter de rug.

De Koninklijk Tennis & Padel Club Metallic heeft met groot succes een padelstage georganiseerd op de Green Field site van Durbuy. Een 30-tal leden namen op 1 en 2 juli deel aan verschillende padel-clinics onder leiding van Thomas Janssens, een P-1000 speler uit Mol. Tijdens deze clinics kwam de uitvoering van lobs, volleys, bandeja's en vibora's geregeld aan bod. Na de clinics was er tijd om de theorie in praktijk om te zetten op 1 van de 8 padelterreinen. De 1ste avond werd afgesloten met een heerlijke barbecue en werden nieuwe vriendschappen gesmeed aan het kampvuur.Op zondagavond vertrok de bus dan ook met voldane deelnemers terug naar de club. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.