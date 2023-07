Viergeslacht voor de familie Hurkmans in Lommel

Jos (Jozef) Hurkmans is geboren in Lommel op 14 september 1939 en is weduwnaar van Godelieve Ramaekers. Op 11 april 1966 werd Patrick Hurkmans geboren in Lommel en vond de liefde in het verre Beveren-Waas waar hij trouwde met Ann Maes. Op 16 januari 1993 werd Berten Hurkmans geboren in Beveren en trouwde later met Marike Borms.Ze kregen samen Korneel Hurkmans, geboren 25 mei 2023 in Gent.