Samana Eversel trekt naar Kroningsfeesten in Tongeren

Daar aangekomen konden ze nog even de benen strekken, een wandeling maken door de mooi versierde straten, een terrasje doen of een ijsje lekken. Om 17u30 werden ze door vrijwilligers van Samana Tongeren opgewacht in zaal Concordia waar ze hun honger konden stillen.Om 18u30 konden ze plaatsnemen op de tribune. Even waren er wat regendruppels, voor de rest van de avond bleef het gelukkig droog. De Samanaleden konden genieten van een ingetogen processie.