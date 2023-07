Stro vat vuur in Linde

Aan een boerderij langs de Steenweg Linde in Linde-Peer is vrijdagvoormiddag een brand opgemerkt. Een hoop hooi had vuur gevat. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg had de vlammen snel onder controle.

Het hooi lag onder een afdak opgestapeld. De zoon die ernaast woont, had de rookpluim opgemerkt en was zelf al beginnen blussen in afwachting van de brandweer. Het vuur was snel onder controle en de schade zou heel beperkt zijn. Het nablussen van kleine vuurhaardjes in het hooi nam nog wel heel wat tijd in beslag.