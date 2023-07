Achter gesloten deuren spelen KRC Genk en OH Leuven zaterdagvoormiddag een oefenwedstrijd. Het team van Wouter Vrancken vertrekt volgende week op stage naar het Nederlandse Venray, terwijl de Leuvenaars hun stage in Horst, eveneens Nederland, afsluiten met de partij in Genk. Volg de wedstrijd hier live.