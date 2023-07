Bilzen

In de Maastrichterstraat in Bilzen is vrijdagvoormiddag een auto tegen een boompje terechtgekomen. De chauffeur raakte lichtgewond.

De man wilde de Veldbaan inslaan om naar zijn veld te gaan toen hij achteraan werd aangereden door een vrachtwagen. De auto werd tegen een boompje gekatapulteerd werd. De landbouwer uit Waltwilder werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.