Marco Borsato laat opnieuw van zich horen

Sinds de beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres, bleef Marco Borsato (56) in de luwte. Nu laat hij voor de tweede keer in een week tijd opnieuw van zich horen.

Grote statements maakte hij vooralsnog niet. Maar het is deze week voor het eerst dat Borsato nog eens een teken van leven gaf sinds de beschuldigingen rond seksueel overschrijdend gedrag bij The voice of holland zijn losgebarsten. Eerst om zijn zoon Luca een compliment te geven, want die heeft net zijn eerste single uit. Blame it on the wine heet die. “Je volgt je hart en passie zonder de hulp van platenmaatschappij of management. (...) Jullie doen echt alles zelf. Dat bewonder ik in jullie! Blijf je hart volgen”, zo schreef hij op Instagram Stories.

© Instagram Stories Marco Borsato

Donderdag deelde hij dan weer een filmpje op datzelfde medium, waarin te zien is hoe flessen zorgvuldig gevuld worden met limoncello. “Huisgemaakte limoncello… Borsacello”, voegt hij eraan toe. Of die limoncello verkocht zal worden of in de kelder belanden voor eigen gebruik, is niet duidelijk.

In maart bleek dat het onderzoek tegen Marco Borsato naar aanleiding van beschuldigingen tijdens The voice of Holland wordt geseponeerd, wegens gebrek aan bewijs. Wel loopt er nog steeds een zedenonderzoek na een aangifte in december 2021 rond feiten die niet gerelateerd zijn aan het programma. De ‘Rood’-zanger heeft een tegenaangifte gedaan voor smaad en laster.