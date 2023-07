GEMEENTERAAD. Burgemeester Kinrooi: “Verkaveling Ophoverveld wordt vlot toegankelijk”

Kinrooi

Verkaveling Ophoverveld: Sociale huisvestingsmaatschappij Landwaarts wil een project met maximum 166 sociale woningen realiseren op de verkaveling Ophoverveld. Die situeert zich tussen de Landweg en de Dikke Linde, achter het KMO-project Kallisto. Dat is de vroegere overdekte rommelmarkt De Zeven Ambachten langs de Venlose Steenweg. Het gaat om halfopen en gesloten eengezinswoningen en meergezinswoningen. Tijdens het openbaar onderzoek en op een infomarkt bleek dat buurtbewoners zich ernstig zorgen maken over de omvang van het project. Bovendien had men vragen bij de ontsluiting en de verkeersafwikkeling. Burgemeester Wim Rutten (cd&v): “Het hele project is nog maar in ontwikkeling. Het aantal wooneenheden zal waarschijnlijk naar beneden bijgesteld worden. De Landweg, die aansluit op de Venlose Steenweg, zal omgevormd worden tot een volwaardige ontsluitingsweg. De bestaande voetweg richting Dikke Linde zal dan weer ingericht worden als een volwaardige ontsluiting voor het traag verkeer.”

Speelpleinwerking: De vergoeding voor de monitoren van de Speelpleinwerking wordt opgetrokken tot 40 euro per dag. Schepen van Jeugd Mark Hoedemakers (cd&v): “Er wordt een verhoging doorgevoerd om enigszins te kunnen concurreren met andere vakantiejobs. De stijging van de vergoedingen is haalbaar binnen de huidige budgetten van jeugd.”

Centrumvernieuwing: Het project van de centrumvernieuwing rond de Sint-Martinuskerk nadert zijn ontknoping. “Er zijn behoorlijk wat betrokken partijen en dat zorgt voor wat vertraging in de onderhandelingen”, aldus Rutten. “Maar we zijn kort bij de finishing touch.”