Sittard

De populaire, internationale winkelketen Action is op grote schaal bestolen. De gestolen goederen zijn vlak over de Nederlandse grens illegaal verkocht in een Sittardse tweedehandswinkel. Het gaat om een breed scala aan producten: van shampoo tot speelgoeddinosaurussen.