Vier atleten uit de provincie Antwerpen nemen deel aan het EK atletiek U23 in het Finse Espoo (13-16 juli): Konteh (10.000m), Thomas Van Der Poel (tienkamp), Jana Van Lent (10.000m) en Janie De Naeyer (4x100m). Vooral voor de 21-jarige De Naeyer uit Brasschaat is de EK-selectie een opsteker. “Ik denk dat we op het EK de finale kunnen halen.”