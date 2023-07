Wielrenner Sep Vanmarcke (34) stopt met onmiddellijke ingang door hartproblemen: “Ik moet nieuws melden dat ik nooit had verwacht”

“Hey allemaal, ik moet nieuws melden dat ik nooit had verwacht”, opent Vanmarcke op Instagram. “Ik moet om medische redenen direct stoppen met koersen.”

Na het Belgisch kampioenschap in Izegem brachten onderzoeken aan het licht dat Vanmarcke met hartritmestoornissen kampt. “Er werd toen littekenweefsel ontdekt op mijn hart. Als ik blijf koersen, zou het littekenweefsel kunnen groeien en in de toekomst tot hartfalen leiden. Het is een vreselijk pijnlijke beslissing om mijn wielercarrière zo abrupt te beëindigen, maar er is geen andere mogelijkheid”, schrijft Vanmarcke verder.

“Ik had graag nog wat jaren op het hoogste niveau gekoerst en samen met Israel-Premier Tech mooie prestaties neergezet in grote wedstrijden. Het is erg jammer en pijnlijk om op deze manier het einde van mijn loopbaan te moeten aankondigen. Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat de problemen met mijn hart tijdig ontdekt zijn. Ik ga nu de tijd nemen om bij mijn gezin te zijn, alles een plaats te geven en na te denken over wat ik wil doen in de toekomst. Mijn hele leven stond in het teken van wielrennen. Wielrennen zal altijd mijn passie blijven. Ik wil mijn vrouw, kindjes, familie, vrienden, managers, fans, team, trainer en alle mensen waar ik ooit mee samenwerkte bedanken voor hun jarenlange steun, vertrouwen en begeleiding.”

“Toewijding en hard werken”

Vanmarcke was veertien jaar lang prof. De afgelopen twee jaar was hij onderdeel van Israel Premier-Tech, waar zijn contract op het einde van dit seizoen afliep. Tijdens zijn loopbaan won hij onder meer de Omloop het Nieuwsblad in 2012, de Bretagne Classic in 2019 en vorig jaar nog in het Australische Maryland. Vanmarcke eindigde ook tweemaal als tweede in Gent-Wevelgem, tweemaal als derde in de Ronde van Vlaanderen en greep in 2013 net naast een kassei in Parijs-Roubaix.

“Wanneer ik in 2003 als nieuweling eindelijk ook zelf een nummer opspeldde, durfde ik nooit te dromen over een profcarrière. Ik heb uiteindelijk 14 jaar die droom mogen beleven, met hoogtepunten en dieptepunten. Ik was niet het supertalent, maar met toewijding en hard werken kon ik jaren meestrijden met de besten en in de grootste wedstrijden. Ik mocht veel mensen en culturen leren kennen over de hele wereld en ben op plaatsen geweest waar ik nog nooit van had gehoord”, aldus Vanmarcke.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen