Licht aan het einde van de tunnel: Noa Lang op zucht van gewenste transfer naar PSV, Club kan tot 15 miljoen euro krijgen

Noa Lang (24) staat op het punt om de overstap te maken naar PSV. De Nederlandse aanvaller van Club Brugge is vrijdagochtend samen met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun gesignaleerd in Eindhoven. Een overgang is aanstaande.

PSV en Club hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over een transfer van de zevenvoudige international.

Eerder deze week bevestigden trainer Peter Bosz en technisch directeur Earnest Stewart dat ze nog altijd achter Lang zaten. Bosz: “Ik zie graag goede spelers komen. En Noa Lang is een goede speler.” Stewart: “We zijn met een aantal spelers in gesprek. Noa is een goede speler. We moeten kijken of we daar handen en voeten aan kunnen geven. Ik ga niet ontkennen dat er interesse is.”

De uiteindelijke transferprijs zal, inclusief haalbare bonussen, op 15 miljoen euro liggen. Club haalt dus zijn slag thuis nadat PSV eerst met een bod van 10 miljoen euro begon.

Lang belandde in oktober 2020 in Brugge. Hij kwam toen over van Ajax en groeide al snel uit tot smaakmaker en publiekslieveling. In drie jaar tijd en in 125 duels was hij goed voor 38 goals en 34 assists.