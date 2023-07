Tim Gajser maakt zijn comeback in GP van Tsjechië: “Blij dat ik eindelijk groen licht krijg”

Het was het plan en het is nu ook officieel: Tim Gajser (26) maakt op 15 en 16 juli zijn comeback in de GP van Tsjechië, in Loket. De vijfvoudige wereldkampioen was vijf maanden out met een dijbeenbreuk.

19 februari 2023. Tijdens een wedstrijd voor het Italiaanse kampioenschap, in Pietramurata, loopt het helemaal mis voor Gajser. De regerende wereldkampioen MXGP komt zwaar ten val. Het verdict is keihard: dijbeenbreuk. De Honda-rijder gaat onder het mes en begint dan aan een lange revalidatie. Omdat de titelstrijd toch al om zeep is, neemt de Sloveen - slim als hij is - rustig de tijd om terug te keren.

Twee weken geleden hintte hij al op een mogelijke comeback in Tsjechië. Vrijdag - na een laatste controle bij de dokter - kreeg Gajser ook officieel groen licht. Volgende week reist hij dus af naar Loket, waar hij eindelijk teammaat Ruben Fernandez zal vergezellen.

“Eindelijk heb ik toestemming gekregen van de dokter. Ik mag dus rijden in Loket. Dat is geweldig nieuws”, zegt Gajser. “Ik ben al enkele weken aan het trainen in Tiga243land (zijn thuiscircuit, nvdr) en dat voelde goed aan. Na een laatste onderzoek bij de dokter weet ik dat mijn lichaam klaar is om de uitdagingen van een MXGP-weekend aan te gaan. Al besef ik ook wel dat het niet gemakkelijk zal zijn. Ik wil mezelf ook niet te veel onder druk zetten. Ik wil vooral genieten van mijn terugkeer.”